عامر عبد النور: “فخور بإهداء الجزائر أول ميدالية ذهبية في البطولة العربية”

عبّر البطل الجزائري عامر عبد النور عن سعادته الكبيرة بمنحه الجزائر أول ميدالية ذهبية في النسخة الحالية من البطولة العربية لألعاب القوى بمدينة وهران.

وقال عامر عبد النور، في تصريح لـ “النهار”، عقب التتويج الذي حظي به، اليوم الأربعاء: “تحصلت على الميدالية الذهبية بعد تحقيق أحسن توقيت شخصي لي، بفضل المجهودات التي قمنا بها رفقة المدرب”.

وأضاف عامر عبد النور: “فخور جدا بإهدائي الجزائر أول ميدالية ذهبية في البطولة”.

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