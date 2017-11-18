عاملات جناح الطفولة المسعفة يُنظّمن احتجاجا بمستشفى ابن سينا في أدرار

فيما يواجه الأطفال وضعية صعبة بسبب الإهمال وعدم المبالاة من قبل المسؤولين

قامت العديد من المربيات العاملات في إطار عقود الإدماج بجناح الطفولة المسعفة بمصلحة الأمومة والطفولة بمستشفى ابن سينا في أدرار، بالدخول في حركة احتجاجية نهاية الأسبوع، وذلك للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتوفير مناصب دائمة ورفع جملة من الانشغالات التي باتت تعيق العمل في هذا الجناح الخاص بهذه الفئة من الأطفال، في ظل غياب الاهتمام بهم من قبل الجهات المعنية وتملص المصالح المعنية من مسؤولياتها.

اتهمت العاملات في تصريحاتهن لـ«النهار» إدارة المستشفى بعدم الاكتراث بوضعيتهن المهنية ووضعية الأطفال المعنيين، بدليل قيام مدير المستشفى بتوقيفهن وعدم السماح لهن بالالتحاق بمكان العمل منذ يوم الأربعاء الفارط إلى يومنا هذا، حيث بقي الأطفال المتواجدون على مستوى مصلحة الأمومة والطفولة من دون رعاية.

بينما طلبن في نفس الوقت من مصالح النشاط الاجتماعي ضرورة التدخل وتحمل مسؤولياتها قصد توفير الغذاء وكل المستلزمات لهذه الفئة، وبخاصة مادة الحليب التي يحتاج إليها هؤلاء الأطفال وهم في هذه السن، حيث تؤكد العاملات أن هؤلاء الأطفال يعيشون حالة من الإهمال والتسيب بسبب تجاهل المعنيين لمسؤولياتهم في التكفل الأمثل بهذه الفئة، وفقا لتعليمات الحكومة في هذا الإطار.

وفي ذات السياق وردا على هذه الوضعية، أوضح مدير المستشفى المذكور أن مسؤولية هذه الفئة من الطفولة والعاملات تعود إلى مصالح النشاط الاجتماعي بالولاية، وهي المعنية بالدرجة الأولى -حسبه- بتحمل المسؤولية وأعباء التكفل بهم، موضحا أن العاملات لا ينتسبن لإدارة المستشفى وهو غير معني بتوظيفهن، فيما أوضح مدير النشاط الاجتماعي بالولاية من جهته، أنه وفي غياب مؤسسة لرعاية الطفولة بالولاية، فإن مصالحه كما قال، تلعب دورها في التكفل بهذه الفئة من الأطفال، كما أن الوضعية المهنية للعاملات تبقى على عاتق إدارة المستشفى، خاصة وأن عقود العمل الخاصة بهن تم إمضاؤها من قبل مدير المستشفى.

وبالتالي فهو المعني بوضعيتهن المهنية، وبين هذا وذاك، يبقى الأطفال المسعفين بمستشفى ابن سينا في ظروف مزرية وحالة من عدم المبالاة، في وقت تطالب العاملات بتوفير الظروف المناسبة للتكفل بهم.