عاملا مستقرا لا ينقصه سوى فتاة طيبة

نبدأ عروضنا بشاب من العاصمة. مفعم بالنشاط والحيوية. طموح لديه العديد من الأحلام، راقٍ بأخلاقه وطيب السيرة والسريرة، عاملا مستقرا، ولديه سكن، لا ينقصه سوى فتاة كيسة طيبة تدعمه بصفاء روحها وحبها، يبلغ من العمر 36 سنة.

ابن العاصمة يتمنى إتمام نصف الدين على ضوء الكتاب وسنة خير المرسلين، إلى جانب إنسانة متفهمة صاحبة دين وأخلاق، تكون من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها لا يتجاوز 33 سنة، تكون ذات أصول تقدر الرجل وتحترمه، يفضلها عزباء، ولا يهم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري : 135622

لتفاعلاتكم وآرائكم يرجى التواصل مع المرشدات في مركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3002 طيلة أيام الأسبوع .

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802