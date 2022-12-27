عاملا مستقرا يتمنى إتمام نصف الدين على ضوء الكتاب وسنة خير المرسلين

الرقم السري :

136452

عاصمي ذو أخلاق يريدها أصيلة تقية

شاب من العاصمة، يبلغ من العمر 36 سنة، طموح لديه العديد من الأحلام، أخلاق راقية، والكل يشهد له بحسن السيرة. عاملا مستقرا، ولديه سكن، لا ينقصه سوى فتاة طيبة تدعمه بصفاء روحها وحبها. ابن العاصمة يتمنى إتمام نصف الدين على ضوء الكتاب وسنة خير المرسلين، إلى جانب إنسانة تقية ومتفهمة صاحبة دين وأخلاق. كما تكون من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها لا يتجاوز 33 سنة، تكون ذات أصول تقدر الرجل وتحترمه. يفضلها عزباء، ولا يهم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135453

قبائلي أصيل يعدك بالخير الوفير

نبقى في وسط البلاد، ونطل هذه المرة من منطقة القبائل بالتحديد من ولاية تيزي وزو. نعرفكم على شاب في غاية الروعة والأخلاق، أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 41 سنة. عامل بالعاصمة ومستقر فيها، شهم وحنون ومعروف بسيرته الحسنة.

يتمنى أن يكمل نصف الدين، ويعقد قرانه بزوجة تقية يسكن إليها وتسكن إليه، يريدها من إحدى ولايات الوسط. سنها أقل من 38 سنة، تكون عازبة، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

136454

من تحظى بكرم ودلال قسنطيني ذو همة؟

أخيرا وليس آخرا، نقدم لكم عرضا مغريا. رجل شهم وصاحب شخصية قوية وله من الهبة ما يجعله يحظى باحترام وحب كل من حوله. هو من ولاية قسنطينة، يبلغ من العمر 42 سنة، أعزب لم يسبق له الزواج. يمارس مهنة التجارة، ولدي سكن في طور الإنجاز.

توسم خيرا في ركن آدم وحواء، واتصل يناشد زوجة طيبة تكون رفيقة مشواره وشريكة عمره. يتمناها أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها أقل من 35عام. لا يهمه إن كانت مطلقة أو أرملة بدون أولاد، يفضلها ماكثة في البيت، ولا يهم إن كانت عاملة. تبقى المسألة مسألة تفاهم لحقا، كما يعد من جهته بالمحبة وحياة العز والكرامة.

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