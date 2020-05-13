عاملة بمنزل تسطو على مبلغ 350 مليون سنتيم بتيارت

إستطاعت مصالح الأمن الحضري الثامن بمدينة تيارت، وفي ظرف قياسي، من حل قضية سرقة وتوقيف الجاني.

وتعود حيثيات القضية، إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين، بعد سرقة مسكنه الكائن بحي eplf بمدينة تيارت.

وعلى إثر ذلك، تنقل عناصر من الأمن الحضري الثامن، حيث تم جمع كافة الدلائل مع التحقيق مع المشتبه فيهم، منهم إمرأة تبلغ من العمر 42 سنة والمسماة “م.س”.

وكانت كل الشكوك، تتجه إلى الموقوفة، وبعد التحقيق معها، تم الكشف بأن المعنية هي من قامت بالسرقة، عن طريق نسخ مفاتيح سكن الضحية.

وكانت الموقوفة، تعمل لدى الضحية بنقل أبنائه من المدرسة إلى بيته العائلي، وإستغلت هذا الظرف لسرقة المسكن.

ليتم الكشف عن المبلغ المسروق، والمحدد بنحو 350 مليون سنتيم، مع بعض العمله الصعبة.

وتم إسترجاع المبلغ، بعد تفتيش مسكن الموقوفة، بإذن من وكيل الجمهورية وإحالة المتهمة على المحكمة بتهمة السرقة.