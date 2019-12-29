عاملة نظافة تساعد عصابة على سرقة مسكن في تيارت

تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية تيارت من الإطاحة بعصابة تتكون من 4 أفراد من بينهم عاملة نظافة قامت بعملية سطو على مسكن عائلة و سرقة أموالها و مجوهراتها.

وعلم من مصادر النهار أن العصابة استعانت في عملية السرقة على عاملة نظافة كانت محل ثقة العائلة التي قامت بنسخ مفاتيح المسكن و منحه لأحد أفراد العصابة التي تربطها به علاقة غرامية ووعدها بالزواج حيث استغل المتورطون غياب العائلة، وقامت بسرقة كمية من المجوهرات و مبالغ مالية معتبرة بلغت حوالي 200 مليون.

وفور عودة أصحاب السكن علموا بأمر السرقة وسارعت في إبلاغ عناصر الشرطة بالأمن الحضري الرابع التي كثفت من تحقيقاتها وتحرياتها وتمكنت من فك لغز السرقة خاصة بعد استدعاء عاملة النظافة التي تعمل عندهم التي استبعدت العائلة كليا علاقتها بالسرقة كونها كانت محل ثقتهم غير أن التحقيقات معها واستدراجها تبين أنها قامت بتسهيل عملية السطو بنسخ المفاتيح وتسليمها لأحد أفراد العصابة التي تم توقيف عناصرها بعد استدراجهم.

وتمكنت ذات المصالح من استرجاع حوالي 80ملبونا و تبين أن المجوهرات قد تم بيعها في السوق السوداء.

وبعد الانتهاء من الإجراءات تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي أودع عاملة النظافة و اثنين آخرين معها ووضع الرابع تحت الرقابة القضائية بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لجناية السرقة مع التعدد .