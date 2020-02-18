عاملة نظافة تقود شبكة لترويج المهلوسات في تيبازة

تمكن عناصر الأمن الحضري خميستي اليوم الثلاثاء، من وضع حد لشبكة مختصة في ترويج الحبوب المهلوسة عن طريق تزوير الوصفات الطبية.

وتتزعم هذه الشبكة عاملة نظافة لدى صيدلية بخميستي المدينة، حسب ما ذكرته مصادر “النهار أون لاين”.

وتعود حيثيات القضية، إلى توقيف شاب بحوزته حبوب مهلوسة، زعم أنه مريض وأنه إقتناها بطريقة قانونية من صيدلية عن طريق وصفة طبية.

وبعد التحريات المعمقة لعناصر الشرطة القضائية، تبين أن الوصفات مزورة وأن مصدرها ممرض ينحدر من بلدية فوكة ويشتغل بمستشفى بني مسوس.

وبعد تمديد الإختصاص وتوقيف الممرض المتهم في القضية، تبين أن المعني قام بسرقة ختم أحد الأطباء وأقدم على تزوير شهادات طبية، أين كان يتقاضى مبالغ مالية مقابل بيعها لمسبوقين في المتاجرة بالمهلوسات.

ومكنت التحريات أيضا، من توقيف شخصين آخرين، كانوا يستعلمون الوصفات المزورة في صيدلية بخميستي المدينة.

وتبين أن صاحبة الصيدلية كانت كثيرة السفر خارج الوطن، الأمر الذي جعل عاملة نظافة بصيدليتها تقوم ببيع الأدوية المهلوسة بالوصفات الطبية المزورة.

علما أن أحد المتهمين أكد أن عاملة النظافة هي التي لعبت دور الوسيط بينه وبين الممرض، الذي يشتغل ببني مسوس.

وتم تقديم الأطراف الخمسة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، والذي أحال بدوره القضية على مكتب قاضي التحقيق.