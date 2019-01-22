عامل بالسكك الحديدية.. عون إدارة ومسير ملبنة يطمحون للقب «رئيس الجمهورية»

النهار تعرض السيرة الذاتية لبعض المترشحين للانتخابات الرئاسية

أزيد من 30 مترشحا تقدموا لسحب الاستمارات خلال 48 ساعة

سجلت مصالح وزارة الداخلية يومي 21 و22 جانفي، تقدم أزيد من 30 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

منهم فلاحون ونواب سابقون في البرلمان وموظفون في إدارات عمومية وأسماء أخرى مجهولة.

قادها حلم حمل لقب «سيدي الرايس» إلى التوجه لمبنى وزارة الداخلية لإبداء الرغبة في الترشح للرئاسيات، وسحب استمارات الترشح.

وتقول مصادر مطلعة لـ«النهار»، إنه بعد إعلان أسماء معروفة في الساحة السياسية نيتها في الترشح للرئاسيات القادمة.

سجلت المديرية المكلفة بالانتخابات بوزارة الداخلية، تقدم عدد من قادة الأحزاب المجهرية أو ممثليهم لسحب استمارات الترشح.

فيما صنع بعض الحالمين بالترشح الاستثناء، كون سيرتهم الذاتية تخلو من أي مؤهل سياسي أو تعليمي.

ومن بين المواطنين الذين تقدموا إلى وزارة الداخلية، يوم أول أمس، لسحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية.

نجد المدعو بن خاوة محفوظ من مواليد 06 /04/ 1964، والذي يشتغل مسيرا لمؤسسة صغيرة لإنتاج الحليب بولاية المدية.

كما تقدم في نفس اليوم المدعو بوتيمة هارون عامل بالمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية، لسحب الاستمارات.

فيما سجلت ذات المصالح تقدم عون اتصالات سلكية ولا سلكية من مصالح وزارة بدوي لنفس الغرض.

كما سُجل تقدم نائبين سابقين بالمجلس الشعبي الوطني لسحب الاستمارات، ويتعلق الأمر بكل من المدعو جودي جموعي من مواليد 03 /06/ 1951 ببسكرة.

والقاطن حاليا ببلدية والقبة، ومعه زميله النائب السابق بوفراش محمد المولود في 10 نوفمبر 1954، والقاطن حاليا ببلدية بوزريعة.

وهو رجل أعمال معروف عنه بقربه من بعض قادة «الفيس» وجيش الإنقاذ المحليين.

وبشأن ممثلي الأحزاب السياسية المعتمدة، فقد تقدم كل من وحيد بن حالة ممثل مرشح حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية MDS.

والمدعو محجوب عوينة ممثل مرشح حزب النصر الوطني عدول محفوظ.

كما تقدم رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي الأستاذ الجامعي أحمد قوراية، مثله ممثل عن حزب الجبهة الوطنية للأمل لسحب استمارات الترشح.

وكعادته، أعلن رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود نيته في الترشح للرئاسيات القادمة.

حيث أوفد أول أمس، نجله طارق زغدود لمصالح وزارة الداخلية لسحب استمارات الترشح.

وسجلت المديرية المخصصة للانتخابات الرئاسية بوزارة الداخلية في 48 ساعة الماضية، أزيد من 30 راغبا في الترشح.

بينهم مواطنون «من دون سيرة ذاتية» وقادة أحزاب مجهرية.