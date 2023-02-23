عامل بشركة “أمنال” يسرق حوالي 350 مليون سنتيم من بنك CPA بالعاصمة

يكشف ملف قضائي يتم التحقيق فيه من قبل قاضي التحقيق التحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة سيدي امحمد قضية اختلاس أموال عمومية. طالت من بنك القرض الشعبي الجزائري بالعاصمة. من طرف مكلف بحراسة الموقع بشركة امنال المدعو “د.س” هذا بعد اختلاسه حوالي 350 مليون سنتيم من البنك.

ملف قضية الحال حسب ما تحصلت عليه النهار من مصادر قضائية يتم التحقيق فيه من قبل قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة سيدي امحمد حيث للمتهم جنحة اختلاس عمدا لأموال عمومية ،و اساءة في إنتظار إحالة القضية على محكمة الجنح في الايام المقبلة.