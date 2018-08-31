عامل بمؤسسة خاصة يفبرك سيناريو الإعتداء عليه ويدعي تعرضه للسرقة بالبليدة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالعفرون من فك لغز كونه تعرض شاب تعرض لإعتداء من طرف مجهولين وسلب مبلغ مالي منه يقدر ب 695 مليون سنتيم

يبلغ الشاب 31 سنة و يعمل بإحدى المؤسسات الخاصة على مستوى الطريق السيار شرق -غرب .

حيث قام الضحية بفبركة سيناريو الإعتداء وسلب مبلغ بالقوة والاتصال على الفور بالرقم الأخضر، أين تنقل عناصر الدرك الوطني لعين المكان وفتح تحقيق لتحديد هوية الجناة.

مكنت حنكة المحققين من إكتشاف حيلة وخدعة هذا الأخير خاصة مع تواجد دورية للعناصر الدرك الوطني في تلك الأوقات وهوما أدخل الشك لدى المحققين.

بعد تحقيق معمق تم العثور على مبلغ المسروق بحوزته ، ووجهت له تهمة خيانة الأمانة والتبليغ عن جريمة وهمية.

عباس عادل