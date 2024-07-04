عامل جديد قد يؤثر على مستقبل بن ناصر

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الخميس، عن مستجدات جديدة، بخصوص مستقبل الدولي الجزائري، ومتوسط ميدان نادي أيسي ميلان، إسماعيل بن ناصر.

ووفقا لما كشفته صحيفتي “كورييري ديلو سبورت” و “لاغازيتا ديلو سبور”، هذا الصباح فإن إنتقال المدرب السابق لبن ناصر في نادي ميلان، ستيفانو بيولي، لتدريب أحد أندية دوري روشن السعودي، سيجلعه يستهدف أحد لاعبيه السابقين، من بينهم الدولي الجزائري.

وأوضح المصدرين، أن المدرب، بيولي، يعد من المقربين من اللاعب، إسماعيل بن ناصر، وسيحاول إقناعه بالإنتقال إلى الدوري السعودي الموسم المقبل.

وللإشارة، وضعت إدارة نادي ميلان، شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون أورو، مقابل التخلي عن خدمات لاعبها، بن ناصر.