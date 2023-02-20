عامل مستقر.. لا أولوية له في الحياة سوى أن يكمل نصف دينه

الرقم السري :

138317

إبن الوسط يدعو الله أن يظفر بذات القلب الطيب والمسؤولة

أول إعلان نستهل به ركننا هذا، هو لشاب ينحدر من إحدى ولايات الوسط الجزائري، في الأربعين من عمره. لم يسبق له الزواج و هو عامل مستقر في مؤسسة خاصة، لديه مسكن خاص مع الأهل. وهو إبن صادق ومسؤول لا أولوية له في الحياة سوى أن يكمل نصف دينه.

صاحب إعلاننا هذا يرغب في أن يجمعه النصيب بفتاة لا يتجاوز سنها 35 سنة من إحدى ولايات الوسط. وأكثر ما يتمناه حتى تكتمل سعادته أن تكون صاحبة النصيب موظفة مستقرة. أصيلة و لم يسبق لها الزواج تضعها يدها في يده وتمضي معه في حياة ملؤها السكينة والإحتواء.

الرقم السري :

138318

لا أمل لغبن سوق أهراس سوى زوجة تكون له السند في الضراء قبل السراء

إبن الحلال في غاية الاحترام والوداعة هو الأخر تواصل مع منبرنا، هو من ولاية سوق أهراس. يشغل منصب عون أمن في مؤسسة بيترولية بإحدى ولايات الجنوب، لم يسبق له الزواج. يبلغ من العمر 40 عام، مقيم مع الأهل. يحلم بالارتباط بزوجة صالحة ومخلصة تكون لزوجها السند في الضراء قبل السراء.

فعلى سنة الله ورسله، يريد صاحب الإعلان التعرف على امرأة صادقة ومحترمة بغية الزواج. امرأة تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها أقل من 38 سنة، شرطه أن تكون عزباء. ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

138319

من تكون لابن الأوراس زوجة صالحة وشريكة الحياة

نختم عروضنا في هذا الركن من منطقة الأوراس الأشم، تحديدا من ولاية باتنة لنعرفكم على شاب متميز بأخلاقه وسمعته الطيبة. شاب رأس ماله الإلتزام والكلمة الصادقة، محترم وسط خلانه و أترابه، يبلغ من العمر 33 سنة. أعزب لم يسبق له أي نوع من الإرتباط، وهو موظف مستقر في مؤسسة خاصة، ويقيم مع الوالدين.

يريد صاحب العرض إتمام نصف الدين على سنة الله ونبيّه خاتم المرسلين. راسل مركز الأثير وطلب أن نكون له وسيط خير، ليتعرف على امرأة تكون لقلبه خير رفيق. فتاة صادقة في مسعاها، تكون من شرق البلاد، أو من غربها، يريدها عازبة، سنها أقل من 28 سنة. تكون إما عاملة بسلك التعليم، أو ماكثة بالبيت، جميلة الأخلاق وحسنة الشكل.

الرقم السري :

138320

رجل جاد يريد أن يصبح زوجا وأبا لأولاد

تيقنت مؤخرا وبعد أن وجدت تفاصيل الوحدة تخنقني، أن الله الذي أوكلت كل أموري له سينصفني ويمنحني ما أرغب فيه. فمقصدي الحلال ولا شيء غيره، ولا مناص لي إلا أتن ابحث وأتخذ الاسباب حتى أجني ما أريده وأتوق إليه. لا أمل لي في الوقت الراهن إلا أن اجد زوجة أحنو إليها. تبدد عني مخاوفي وتسعدني بتفاصيلها البسيطة وتمنحني كل الحب والحنان. ولن أكذب أن أكثر ما أتوق إليه أن أصبح أبا وأمارس مسؤولياتي بكل رحب وسعة على فلذات كبدي. مركز الأثير كفل لي أن أبث ما أربو إلأيه ومنتهى أملي ردّ بالإيجاب و القبول في أقرب الأجال.

أنا رجل من الوسط الجزائري، في العقد الخامس من عمري، مطلق بدون أولاد. موظف مستقر في القطاع العمومي، لدي سكن خاص.

أوجه برغبتي في الإستقرار للجادات من بنات بلدي وكل من بوسعها أن تحقق لي حلم الأبوة. إمرأة لا يتجاوز سنها 38سنة، أريدها من إحدى ولايات الوسط الجزائري، شرطي أن تكون عزباء. موظفة مستقرة في قطاع الصحة أو التعليم، أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، مقبولة الشكل وقادرة على المسؤولية.