عامل مستقر يحلم بحياة هنية

نبدأ على بركة الله بعرض لشاب من إحدى ولايات الوسط الجزائري، يبلغ من العمر 39 سنة، أعزب لم يسبق له الزواج، عامل مستقر في مؤسسة خاصة، لديه مسكن خاص مع الأهل، صادق ومسوؤل، وذو سيرة طيبة وحنون.

يتمنى في أن يجمعه القدر على سنة خير البرية، بفتاة لا يتجاوز سنها 35 سنة، تكون من إحدى ولايات الوسط، وأكثر ما يتمناه حتى تكتمل معادلته أن تكون صاحبة النصيب موظفة مستقرة، أصيلة وعازبة لم يسبق لها الزواج.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135753

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