عامل من باتنة يفارق الحياة بصعقة كهربائية في ورشة بناء بغرداية

توفي صبيحة اليوم الإثنين عامل مهني يبلغ من العمر 38 سنة إثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل ورشة للبناء تقع بحي مرماد ببلدية غرداية .

الضحية الذي ينحدر من ولاية باتنة قدم إلى غرداية من أجل العمل، وكان يشتغل كعامل يومي في إحدى الورشات الخاصة، قبل أن يتعرض لحادث مأساوي أثناء تأديته لمهامه، حيث مسه تيار كهربائي قوي تسبب في سقوطه أرضا وفقدانه الوعي .

وقد تم نقله من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مستشفى الدكتور تريشين إبراهيم، أين لفظ أنفاسه الأخيرة رغم محاولات إنقاذه من الطاقم الطبي المناوب .

من جهتها باشرت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث للوقوف على ظروفه وأسبابه، والتحقق من مدى توفر معايير السلامة داخل الورشة التي شهدت الواقعة .

هذا الحادث الأليم أعاد إلى الواجهة المخاوف بشأن ظروف عمل “المونوفريين” خاصة الوافدين من ولايات أخرى، والذين يعمل الكثير منهم في بيئات تفتقر لأدنى شروط الوقاية والسلامة المهنية .