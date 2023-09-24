عامل نظافة بالمطار يمزق جواز سفر مدرب رياضة خشية فضحه لسرقته الأموال

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و100 الف غرامة غرامة مالية نافذة. مع الايداع في الجلسة في حق عامل نظافة بمطار هوّاري بومدين الدولي. عن جنحتي السرقة والاتلاف العمدي لوثائق الغير.

وتم متابعة المتهم الموقوف ” ب .أمين إسلام ” بعد توقيفه في أعقاب ضبطه متلبسا بسرقة حقيبة مسافر “مدرب رياضة”. من منطقة بوفاريك ولاية البليدة، أين سطا على مبلغ 1000دج من العملة الوطنية و50 أورو من العملة الصعبة. كما تم العثور على جواز سفر الضحية متلفا في القمامة بغد تمزيقه الى قطع.

كما تم ضبط المتهم بعد استغلال كاميرات المراقبة بالمطار، بعد شكوى تقدم بها الضحية الذي كان بصدد الدخول إلى الجزائر. بعد تربص قضاه قي دولة تونس الشقيقة.

وفي الجلسة اعترف المتهم بسرقته حقيبة المتهم وما تحتويه من أموال بالاضافة الى تمزيقه جواز السفر والتخلص منه بالقمامة.

وتعرض المتهم الى تأنيب مطوّل من طرف القاضي امتعاضا على تمزيقه جواز سفر الضحية. متغاضيا عن جرم السرقة بحكم أن هذا الفعل يقع في كل مطارات العالم.

وتنازل الضحية عن طلب تعويض أمام المحكمة، فيما تم توجيه هذا الاخير لأجل التقدم. أمام مكتب وكيل الجمهورية لمحكمة الحال لتحرير محضر إتلاف حتى يتسنى له استخراج جواز السفر.