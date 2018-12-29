عامل نظافة لمدة 15 سنة .. يعاني من سرطان شوه وجهه بالكامل

في قصة مأساوية تدمى لها العين، تسرد معاناة محمد البالغ من العمر 50 سنة مع مرض السرطان.

حيث أن إهمالا طبيا حول حياته إلى جحيم، وذلك بعد أن تحول ورم ضغير إلى سرطان انتشر في معظم وججه.

وقالت زوجة محمد، أن الاهمال الطبي ساهم في تطور الورم إلى سرطان.

لأن محمد عندما زار الطبيب قال له الأخير، أن هذا الورم مجرد حبة لا غير.

وبعدما كبرت تلك الحبة أعاد محمد زيارة الطبيب، مرة أخرى.

حيث تم نقله على جناح السرعة إلى مصطفى باشا أين أوضحت التحاليل أن الورم تحول إلى سرطان.

للإشارة، فإن محمد عمل في قطاع النظافة لمدة 15 سنة، وهو جد محتاج ووضعيته جد مزرية.

لكون محمد لا يستطيع شراء الدواء وتوفير مصاريف العلاج اللازمة.

وقالت زوجة محمد، أن زوجها يعاني من ألم كبير خاصة أثناء الليل لدرجة أنه حرمه من النوم.

وناشدت الزوجة المحسنين و السلطات وذوي القلوب الرحيمة، مساعدته من أجل يعود كما كان في السابق.