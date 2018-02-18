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عامين حبس لـ 4 مناصرين بسبب أحداث الداربي بين شلغوم العيد والموك !

الرياضة
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عامين حبس لـ 4 مناصرين بسبب أحداث الداربي بين شلغوم العيد والموك ! صورة مركبة
بقلم سفيان بوعون

أدانت المحكمة القضائية لولاية ميلة 4 مناصرين بعامين حبس نافدة و6 مناصرين بعام حبس نافذ عقب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة هلال شلغوم العيد ومولودية قسنطينة.

وتوقف لقاء الداربي بين مولودية قسنطينة وهلال شلغوم العيد 4 دقائق قبل نهاية وقته الأصلي بعد إجتياح الانصار لأرضية الميدان.

وخسر فريق هلال شلغوم العيد المباراة بنتيجة 2-1 في عقر داره، وهي المباراة التي عرفت تسجيل العديد من الإصابات وسط اللاعبين والأنصار.

إدانة 4 مناصرين بعامين حبس نفاذة و 6 مناصرين بعام حبس نافذ في أحداث شغب لقاء هلال شلغوم العيد ومولودية قسنطينة

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