عامين حبس لـ3 أشخاص إعتدوا بالضرب على موظف بمستشفى خليل عمران ببجاية

تمكنت عناصر الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية بجاية من توقيف 03 أشخاص تورطوا في قضية الضرب والجرح العمدي.

وجاءت تفاصيل العملية بعد تلقي مصالح الشرطة في ساعة متأخرة من الليل نداء من المستشفى الجامعي خليل عمران ببجاية.

وأفاد النداء، بتعرض موظف التوجيه والاستقبال بمصلحة الاستعجالات الطبية بذات المستشفى إلى الإهانة والإعتداء بالضرب من طرف ثلاثة أشخاص.

حيث قاموا بإحداث ضوضاء بالمؤسسة الإستشفائية وعرقلة مهام الطاقم الطبي. وإحداث هلع وسط المرضى.

لتتنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان وتم توقيف المشتبه فيهم الثلاثة الذين كانوا في حالة هيجان. والذين أبدوا مقاومة شديدة لقوات الشرطة.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية الإهانة والإعتداء بالضرب والجرح العمدي على موظف أثناء تأدية مهامه. مع إحداث ضوضاء بداخل مؤسسة استشفائية عمومية.

وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقهم عقوبة عامين حبس نافذة. وغرامة مالية قدرها 200000 دج مع أمر إيداع في الجلسة.