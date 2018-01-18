عامين حبس نافذ في حق شاب أراد الإلتحاق بداعش في سكيكدة

قضت محكمة الجنايات بسكيكدة بعقوبة عامين حبس نافذ في حق شاب تمت متابعته بجناية الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة.

وتمت إدانته بالإشادة بالأعمال الإرهابية، ومحاولة الإلتحاق بدولة أجنبية بغية القيام بأعمال إرهابية.

تعود وقائع القضية بعد تلقي مصالح الدرك الوطني إتصال هاتفي من طرف رئيس بلدية كركرة.

تفيد بوجود ملصق تحريضي أمام مدخل البلدية.

وهذا بعد خروج المتهم من مكتب رئيس البلدية بعد رفض طلب الإستفادة من البناء الذاتي، وعليه قام بوضع المنشور التحريضي.

أكد المتهم، أنه رفض الإنخراط في صفوف الجماعات الإرهابية ولكنه حاول الإنظمام إلى جماعة أكتاف القدس.

التي بايعت تنظيم “داعش” في الشام.

حاول المتهم التملص من التهم المنسوبة لكن النيابة التمست في حقه 5 سنوات حبس، ليصدر حكم في حقه بعامين نافذة.