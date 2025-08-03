عامين حبس نافذ لشخص يسرق أغراض المصطافين ببجاية!

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخارجي ملبو التابعة لأمن دائرة سوق الإثنين ببجاية، من الإطاحة بشخص يحترف السرقة على مستوى الشواطئ.

وجاءت تفاصيل العملية، بعد تسجيل مصالح الشرطة عدة شكاوي بخصوص تعرض مصطافين إلى السرقات المتعددة خاصة الهواتف النقالة على مستوى الشواطئ.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تبين بأن الفاعلين تنقلوا من ولاية مجاورة. وهم من قاموا بفعل السرقة.

ولأجل توقيف الفاعلين وعلى الساعة الخامسة صباحا بعد وضع نقطة مراقبة وتفتيش على مستوى المخرج الشرقي لمدينة ملبو. تم توقيف سيارة أجرة تحمل ترقيم ولاية مجاورة بداخلها 05 أشخاص مشتبه فيهم.

وبعد إخضاعهم لعملية المراقبة والتفتيش تم ضبط بحوزة أحدهم على حقيبة يدوية بداخلها 08 هواتف نقالة من مختلف الأنواع كلها مشفرة.

وبعد التحقيق وتحريات معمقة تبين بأن تلك الهواتف النقالة محل سرقة على مستوى الشاطئ.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة مع توفر ظرف الليل. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

وبعد إجراءات المثول الفوري صدر ضده عقوبة عامين حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 100000 دج مع امر إيداع.