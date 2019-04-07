عامين سجن نافذ لبن يوسف وأوقاسي بسبب حيازة “المخدرات” ؟

أكد المحامي “نجيب بيطام” أن ثنائي فريق “شبيبة القبائل” “إلياس بن يوسف” و”جوبا أوقاسي” سيُطبق عليهم القانون بعد ضبطهم مُتلبسين بحيازة المخدارت.

وقال “بيطام” في إتصال هاتفي بتلفزيون النهار اليوم الأحد:”بن يوسف وأوقاسي سيُعاملان وفق القانون وصفة الرياضي تسقط في قضية الحال”.

“اللاعبان حُرر لهم ملف وسيُقدمان أمام وكيل الجمهورية وسيُعاملان وفق المادة ال12 مثلهم مثل أي فرد من أفراد المجتمع”.

“المادة 12 تُحدد عقوبة من شهرين إلى سنتين حبس نافذ أو غرامة مالية في حال لم يكن الثنائي من المسبوقين قضائيا”.