عامين حبساً نافذاً لمنسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى بني مسوس

أصدرت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة حكما يقضي بإدانة منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى ببني مسوس المدعو “د.ج” بعقوبة عامين حبس نافذ و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة.

وتتمثل التهمة في الحصول بغير حق على أختام صحيحة و إستعمالها بطريق الغش طبقا للمادة 52 فقرة اخيرة من قانون 24/02 المتعلق بمكافحة التزوير و استعمال المزور.وتبديد اموال عمومية طبقا للمادة 29 من قانون 01/06 المتعلق بالوقاية الفساد و مكافحته بعد اعادة تكييف الوقائع ،و اساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من قانون 01/06 .

في حين أصدرت المحكمة حكما يقضي بالبراءة لأربعة موظفيين سابقين بمصلحة الأسنان بمستشفى بني مسوس ويتعلق الامر بكل من”س.ب”,”ق.م”,””ب.ص”,””ر.ح” موظفين .بذات المصلحة من جنحتين إختلاس أموال عمومية،و إساءة إستغلال الوظيفة .

وفي الدعوى المدنية الزام المتهم الرئيسي منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى ببني مسوس المدعو “د.ج” بان يدفع للطرف المدني المركز الإستشفائي الجامعي إسعد حساني ببني مسوس تعويض قدره مليون دج عما لحقه من ضرر .

وجاءت هذه الأحكام بعد قيام المتهم “د.ج” بإخفاء مواد صيدلانية. في أسقف القاعات التابعة للمصلحة بطريقة مشبوهة رغم احالته على التقاعد بهدف سرقتها وتهريبها من المشفى .

هذه تفاصيل القضية

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة الى تاريخ 17 اكتوبر ، بعد ان إكتشفت رئيسة مصلحة ترميم الاسنان بالمستشفى الجامعي ببني مسوس لمواد صيدلانية. ومعدات تستعمل في ترميم الأسنان ،تم إخفائها في أسقف بعض قاعات المصلحة كانت مخبأة.

بطريقة مشبوهة،وبعد معاينة ذلك برفقة احدى الطالبات ، تبين وجود قفازات طبية مخفية وعدة علب خاصة بمواد ومعدات صيدلانية مخفية في السقف،وبعد انتقال عناصر الشرطة. ممثلة في مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في فصيلة المساس بالاشخاص بفرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالابيار بالعاصمة التي إنتقلت الى عين المكان.

وقامت بتحقيق معمق حيث تبين وجود عدة مواد صيدلانية مخبأة بأحكام بأسقف مصلحة طب الاسنان من بينها 48 كيس جبس ،و 346 سكين جبس من مختلف الاحجام،و 66 قارورة كحول.و 20 علب كرتونية لضمادات معقمة ،و21 ستار جراحي معقم ،و 17 غطاء طبي ،و 147 بدلة طبية من نوع “كاميزول ” ،وقفازات معقمة.

و علبة من مادة تثبيت الأسنان،وعلبتين من مادة حشو الاسنان ،و230 علبة قفازات و100 ضمادة ،و غيرها من المعدات الطبية التي تم اخفائها من طرف المدعو “د.ج” منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى بني مسوس. هذ الاخير بالرغم من احالته على التقاعد الا انه استمر في عمله.بمساعدة المتهمين الاخرين من بينهم عون مكتب ,وعون بالخدمات بذات المشفى .

كما تبين خلال مراحل التحقيق ان المتهم الرئيسي “د.ج” قام بإتلاف كمية معتبرة من مواد صيدلانية منتهية الصلاحية دون إتخاذ الاجراءت القانونية.كما قام بإخراج مواد ومعدات صيدلانية من ذات المصلحة وتحويلها الى وجهة مجهولة.