عام حبساً نافذاً لنائب رئيس بلدية جسر قسنطينة بعد انتحاله صفة رئيس تحرير بقناة النهار

أدانت صبيحة اليوم الأربعاء محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة المدعو “م.م.ش”. نائب رئيس بلدية جسر قسنطينة بعقوبة عام حبساً نافذاً. و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة البطاقة المزورة. وفي الدعوى المدنية إلزام المتهم بأن يدفع للطرف المدني كل واحد منهما تعويض. بقيمة 100 ألف دج عن كافة الأضرار التي لحقت بهما.

وجاء هذا الحكم لمتابعته بانتحال صفة رئيس تحرير بقناة “النهار”، حيث وجهت له تهم تتعلق بانتحال اسم الغير و التزوير و استعمال المزوّر.