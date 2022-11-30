عام حبسا تهدد ستينية مغتربة ضبطت متلبسة بتهريب 13 ألف أورو إلى النمسا

التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء. تسليط عقوبة عام حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة ضعف المبلغ المالي المحجوز في حق المتهمة الموقوفة. المسماة “ب.فريدة ” في العقد السادس من العمر عن تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الأموال من والى الخارج

وتبين من خلال جلسة المحاكمة اين مثلت المتهمة وفقا لاجراءات المثول الفوري. لمواجهة التهمة المنسوبة إليها بأن المعنية تقيم بدولة النمسا، جرى توقيفها من طرف شرطة الحدود بمطار هواري بومدين. متلبسة بحيازة مبلغ مالي يقدر اجمالا ب15 الف أورو وهي بصدد السفر الى دولة النمسافتم حجز الاموال محل الجريمة التي أخفتها المتهمة. بين أغراضها بحقيبة الامتعة لكونها لم تصرح بها لدى البنك.

وصرحت المتهمة للمحكمة بأنها بيوم الوقائع قامت بصرف مبلغ 3 الاف اورو أما باقي المبلغ المقدر ب 11.8 ألف اورو فأبقتها بحوزتها من دون أن تصرح بها لكونها كانت في عجالة من أمرها كما أن الغرض من جلبها المبلغ محل الحجز هو للقيام بأشغال منزلية بمسكنها العائلي بالخارج ملتمسة المتهمة العفو من المحكمة باعتبارها اول مرة تمثل أمام القضاء.