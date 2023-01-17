عام حبسا غير نافذ للوزير الأسبق يوسف يوسفي

قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء بادانة وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي. بعام حبسا موقوفة النفاذ لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد، تتعلق بسوء استغلال الوظيفة. في القضية المتابع بها رجل الاعمال علي حداد والتي تتعلق بإستفادته على عقارات. في العديد من الولايات الوطن من أجل انجاز مشاريع إستثمارية.

وجاءت هذه المحاكمة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع يوسف يوسفي. بعد ان قضى المجلس بإدانته في وقت سابق بعقوبة عام حبس غير نافذ.