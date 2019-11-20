عام حبسا في حق شقيق لهبيري بسبب السياقة في حالة سكر

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عام حبسا في حق شقيق لهبيري بسبب السياقة في حالة سكر
بقلم نجيبة سماي

أصدرت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة حكما يقضي بعقوبة عام حبسا منها 6 أشهر  غير نافذة في شقيق المدير العام السابق للأمن الوطني مصطفى لهبيري.

كما قضى الحكم أيضا في حق شقيق المدير العام الأسبق للامن  الوطني المدعو كمال لهبيري بتعليق رخصة السياقة مدة سنة من تاريخ صدور الحكم في حق .

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين “، فإن هذا الحكم على شقيق مصطفى لهبيري  جاء على على خلفية تورطه بجنحة السياقة في حالة سكر.

وأكد ذات المصادر  أن هذا الاخير يقود سيارته الخاصة و هو تحت ثأثير المشروبات الكحولية أين تسبب في حاث وأدى الى إصابة أحد أفراد الشرطة على مستوى حاجز أمني بمنطقة الأبيار بالعاصمة.


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