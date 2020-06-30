عام حبسا لشخص قام بسرقة أجهزة ومجوهرات من مسكن في تيارت

تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بأمن تيارت، من توقيف شخص تورط في قضية سرقة بالتسلق من داخل مسكن.

و حسب بيان لمصالح الشرطة، تعود حيثيات القضية، إلى بحر الأسبوع الفارط، وبناءً على شكوى تقدم بها الضحية لدى مصالح الأمن الحضري الأول، نتيجة تعرض مسكنه بأحد أحياء مدينة تيارت للسرقة من طرف مجهولين.

وإستهدفت المسروقات “أجهزة كهرومنزلية، وأجهزة إلكترونية وسلسلة وسوار وزوج من الأقراط من المعدن الأصفر وساعة يد ومبلغ من المال.

ليتم فتح تحقيق في القضية.

وأسفرت التحريات، عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مع ضبط بحوزته ساعة يد محل سرقة ليتم تحويله ومواصلة التحقيق معه.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، أين أحال ملف القضية على إجراءات المثول الفوري.

وصدر في حق المشتبه فيه، عام حبسا نافذة مع أمر الإيداع وغرامة مالية قدرها 10,000 دج.