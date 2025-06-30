عام حبسا لطالب جامعي استغل الشواطئ دون حق الامتياز بسيدي فرج

قضت محكمة الشراقة بتوقيع عقوبة عام حبساً نافذاً مع 100 ألف دج في حق طالب جامعي تخصص طب بيطري. وذلك عن تهمة الاستغلال السياحي للشواطئ دون حق الامتياز. لاستغلاله جزء من شاطى البحر بسيدي فرج.

وجاء توقيف المتهم على إثر عملية المداهمة التي قامت بها مصالح الدرك الوطني بسيدي فرج. في إطار تأمين وضمان موسم الاصطياف، والتي سطّرت له مخططا لمحاربة ظاهرة استغلال الشواطئ بطريقة غير شرعية. باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. حيث تم توقيف شاب في العقد الثاني من العمر يقوم باستغلال جزء من الشاطئ دون الحصول على حق الامتياز.

وفي سياق متصل، قيد ضده أحد مرتادي شاطئ سيدي فرج شكوى تفيد أنه الزمه بدفع مبلغ 2000 دج، نظير كراء طاولة وكراسي. كما حاول الاعتداء عليه حسبه. غير أن هذا الأخير أعلمه أنه سبق أن دفع مبلغ 700 دج لكراء المظلة فقط ودفع لصديقه. الضحية حضر المحاكمة وأكد شكواه.

في حين، حاول المتهم خلال محاكمته إنكار ما نُسب إليه وطالب دفاعه بافادته أصلا بالبراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف، موضحا أن موكله طالب جامعي على أبواب التخرج الأسبوع المقبل.

كما التمس وكيل الجمهورية معاقبته بعام حبساً نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية، قبل أن تقضي المحكمة بالحكم السالف ذكره.

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