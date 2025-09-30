عام حبسا لطالب حقوق ضُبط متلبسا بإخفاء “مهلوسات” بملابسه لترويجها

تابعت محكمة الشراقة، مساء اليوم الثلاثاء، طالبا جامعيا بكلية الحقوق يدعى” ع.إسحاق” 22 سنة. بتهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير وذلك على خلفية ضبطه متلبسا بحيازته 5 أقراص مهلوسة مخبأة باحكام داخل ملابسه الداخلية. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 9 آلاف دج .

وجاء توقيف المشتبه فيه من طرف مصالح الضبطية القضائية عقب معلومات تفيد وجود شخص يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في أحد الأحياء الشعبية بالشراقة. وعليه تم ترصد المشتبه فيه وتوقيفه أين خضع للتفتيش الجسدي حيث أسفرت العملية عن ضبط 5 أقراص مهلوسة من نوع بريغابالين مخبأة داخل ملابسه الداخلية. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالية يقدر بـ9 آلاف دج مشتبه في أن تكون من عائدات الترويج.

كما مثل المتهم للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري حيث أكد أن الاقراص المهلوسة المضبوطة بحوزته موجهة لاستهلاكه الشخصي. كونه مصاب بكسر في يده ويعاني من آلام حادة استخدمها لتسكينها ولاعلاقة له بالعرض على الغير أو الترويج. موضحا أنه طالب ماستير تخصص حقوق وأنه يعمل بالموازاة مع دراسته كعون توصيل”ليفرور”. وهو ما يبرر المبلغ المضبوط بحوزته.

دفاع المتهم طالب بإعادة تكييف وقائع القضية من الحيازة بغرض العرض على الغير. إلى الحيازة بغرض الاستهلاك الشخصي وطالب بأقصى ظروف التخفيف بحقه.

من جهته وكيل الجمهورية إلتمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 300 ألف دج غرامة مالية. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة عام نافذ مع 200 ألف دج مع الإيداع بالجلسة .