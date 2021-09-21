عام حبسا لعشريني بتهمة سرقة 140 مليون سنتيم من محل ربة عمله بالعاصمة

تورط شاب في العشرينات من عمره، في قضية جزائية ارتبطت وقائعها بافعال السرقة بظروف الليل، واجهها المتهم أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء، راح ضحيتها تاجرة المسماة ” ش.ه”.

وتعرض متجر الضحية، إلى عملية سطو طال مبلغ مالي قدره 140 مليون سنتيم بالاضافة الى عتاد المحل، منه جهاز ” dvr”، وجهاز تسجيل كاميرا المراقبة .

والغريب في القضية ان المتهم ” ك.ز” ، كان يعمل قبل 6 أشهر عند ضحيته ويتقاضى أجرا محترما منذ سنوات، قبل ان يقرر التوقف عن العمل بالمتجر الخاص بالعاب اليياري الكائن بالمركز التجاري ” بباب الزوار شرق العاصمة.

واعترف المتهم بعد مثوله للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري أمام هيئة المحكمة، بالفعل الذي اقترفه، مصرحا بأنه بعد توقفه عن العمل في،التاسع مارس 2021، راودته فكرة تنفيذ عملية سرقة، خاصة وانه يتذكر،المداخل والمخارج المؤدية إلى محل ضحيته المتواجد بالطابق الثاني بالمركز التجاري، كونه عمل لمدة طويلة هناك.

ليقدم بعدها بالتسلل الى المحل التجاري، في حدود الساعة العاشرة ونصف ليلا، بعد دخول مواقيت الحجر الصحي، مستغلا غياب الحركة، انطلاقا من حظيرة السيارات بالطابق السفلي، ليلج بعدها إلى فتحة بالجدار المؤدي إلى المتجر.

وقال المتهم أنه بعد سطوه على الأموال وبعض الأجهزة المهمة الباهضة الثمن، توجه نحو ولاية بجاية أين مكث في فندق لمدة ثلاث ايام، وخلالها قام بصرف مبلغ 40 مليون في غضون اسبوع واحد فقط، كمصاريف للسهر وقضاء الحفلات.

وأبدى المتهم ندمه أمام القاضي، معبرا بالقول “غواني الشيطان”، في حين الضحية تنازلت عن الدعوى، لاعتبار ان والد المتهم مكنها من الاموال المسروقة، ودفعها بالكامل، مبدية الضحية في نفس الوقت تساؤلات عن سبب اقدام المتهم على فعلته تلك، خاصة وانها تعرف عنه أنه شخص سوي، ولم يرتكب اي خطأ خلال عمله بالمتجر، على غرار انتمائه إلى عائلة محترمة لم يسبق لها وان وطأت رجلها اروقة المحاكم.

ومن جهته التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنة حبسا نافذا و20 الف دج، غرامة مالية نافذة في حق المتهم.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb