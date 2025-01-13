عام حبسا لكهل قاد شاحنته تحت تأثير المهلوسات وتسبب في حادث مميت

تابعت، محكمة الشراقة، كهل يبلغ من العمر 65 سنة يدعى”س.أحمد” بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر. ما سبب في وقوع حادث سير مميت، راح ضحيته سائق دراجة نارية.

ملابسات القضية تعود لحادث مرور مميت وقع بالطريق العمومي باسطاوالي. والتي فتحت على إثره مصالح الدرك الوطني تحقيقاً على الفور. خلف الحادث انحراف دراجة نارية ووفاة سائقها، وانطلاقا من ذلك واستجواب صاحب الشاحنةن ويتعلق الأمر بالمتهم “س.أ” الذي توقف بالأماكن بعد وقوع الحادث. ولدى إخضاع هذا الأخير لإجراء تحليل الدم، تبين أنه يحمل نسبة من المخدرات من نوع “بريغابالين”. ليبتين أن هذا الأخير تعاطى المؤثرات العقلية خلال قيادته لشاحنته.

المتهم وخلال محاكمة فنّد تهمة استهلاك المهلوسات جملة وتفصيلا ، وأكد أنه تفاجأ بنتيجة التحليل الذي خضع له. مؤكدا أنه لم يسبق له أن تعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية. مردفا أنه تنقل للعيش رفقة ابنه بالعاصمة بحثا عن لقمة العيش. وأنه لا يعرف عن كيفية وصول المخدر إليه. كما رجح أن يكون قد تم دسها له في القهوة من قبل أحدهم.

من جهته دفاعه نوّه إلى أن سمعة موكله طيبة في وسطه وأنه لم يسبق له فعلا أن تناول أو تعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية. وطالب بافادة موكله بالبراءة اصلا وأقصى ظروف التخفيف احتياطيا.

وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج مع تعليق رخصة السياقة لمدة سنة.

لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 100 ألف دج. و غرامة مالية مع سحب رخصة السياقة لمدة سنة.

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