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عام حبسا للجمركي مصور المشاهير بمطار هواري بومدين

أخبار الجزائر
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عام حبسا للجمركي مصور المشاهير بمطار هواري بومدين
بقلم         ياسمينة دهيمي

أدانت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، الجمركي بمطار الجزائر «م.نصر الدين أيوب» بعام سجنا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية.

وكان الجمركي قد جرى ضبطه متلبسا بتصوير مشاهيرداخل مطارهواري بومدين، قبل أن يعترف خلال كل مراحل التحقيق بما نسب إليه.

وكشفت التحقيقات بهذه القضية التي تمت بالاستعانة بكاميرات المراقبة في المطار.

أن الجمركي قام بتصوير ضحاياه قبل أن يرسلها لصفحة تستعملها في الابتزاز.

وأدانت المتهم الفار وشريكه في القضية بثلاث سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينارغرامة نافذة بتهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

وألزمت المحكمة المتهمين أن يدفعا بالتضامن تعويضا للطرف المدني قدره 200 ألف دينار.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=712596

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