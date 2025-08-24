عام حبسا لمسن ضرب جاره بـ”فاز” بالشراقة

تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم مسنا بتهمة الضرب والجرح العمدي والسب على جاره الطبيب وذلك على خلفية اعتدائه على جاره بدفع إصيص نبات عليه من شرفة منزله بالطابق العلوي عقب عدة خلافات بينهما.

وكان الضحية الذي يعمل “طبيبا شرعيا” قد تقدم بشكوى أمام مصالح الدرك الوطني بخصوص تعرضه لاعتداء خطيرة من قبل جاره الذي قام بالاعتداء عليه بدفع إصيص نباتات من شرفة منزله بالطابق العلوي ليصيب يده وينجو الضحية باعجوبة.

وحول خلفية الوقائع أكد الضحية خلال المحاكمة أن جاره قد تمادى في التعدي على اطفاله في كل مرة يصادفهم بالحي وذلك بتوجيه لهم عبارات نابية وأنه بتاريخ الوقائع استدعاه رفقة بقيمة الجيران للنظر في امر يخص البناية.

ليتفاجأ بالمتهم يتهجم عليه محاولا الاعتداء عليه بمقلاة ثم بفأس، وبعد التصدي له بعد تدخل الجيران صعد لشقته وقام بدفع إصيص نباتات عليه خلال مشاهدته واقفا على شرفته. الأمر الذي صدمه وخلال محاولته تفادي إصابته بالرأس سقط الإصيص على يده ما تسبب له في كسر. وأكد أن تطور الوضع جعله يرحل من الإقامة ليغير مقر سكناه تفاديا للمشاكل.

المتهم من جهته تمسك بإنكار الواقعة عبر جميع مراحل التحقيق وأكد أن الضحية هو من يقوم باستفزازه والاعتداء عليه.

دفاع الضحية طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا وإلزام المتهم بدفع له 500 الف دج تعويضا مؤقتا عن الضرر المادي والمعنوي. مع تعيين خبير طبي.

دفاع المتهم

من جهته دفاع المتهم أكد أن موكله محل إجماع من قبل العديد من الجيران بحسن السلوك. وأن استفزازي الضحية هي من قادته للواقع وأكد أن الشاهد الممنوحة للضحية هي شهادة مجاملة.

وهو الامر الذي رد عليه دفاع الضحية كون التشكيك في شهادة العجز غير مقبول. وهي شهادة لا يطعن فيها إلا بالتزوير وطالب استبعاد الدفع الذي رافع به الدفاع.

وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا ناقذة مع 200 ألف دج غرامة مالية. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية. وتوقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية مع تعيين خبير لفحص الضحية.