عام حبسا لمعلم ابتدائي بعد تورطه في الإشادة بالماك ورشاد

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء صبيحة اليوم ببراءة معلم ابتدائي من ولاية البليدة يدعى”ب.اسماعيل” من جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية والتخريبية.

بالاضافة الى استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم تقع أنشطته وغرضه تحت طائلة احكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. مع نشر أفكاره بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإدانته بعام حبسا نافذة و 50 ألف دج.

وهذا عن جنحة إهانة هيئة نظامية وجنحة المساس بالوحدة الوطنية، جنحة التحريض على التجمهر وجنحة نشر وترويج عمدا لأخبار وانباء كاذبة.

من شأنها المساس بالأمن العمومي، وذلك على خلفية على خلفية إعادة نشره لمناشير تشيد بالتنظيمين الإرهابيان “الماك”و”رشاد”على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.

وفي هذا السياق، جاء توقيف المعلم الابتدائي”ب.اسماعيل” عقب تحقيقات توصلت إليها مصالح الامن المختصة في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.

بعدما تبين انه يسير حساب على عبر الفايسبوك يقوم بنشر مناشير تحرض ضد النظام الحالي تشيد بحركة الماك الارهابية.

وكذا رشاد عن طريق نشر صور لزعيمي الحركتين مع تدوين عبارات تشيد بهما، كما كشفت التحريات ان المتهم قام بنشر ايضا منشور عبر صفحته

يتمثل في خبر تخطيط حركة الماك فتح قنصلية تخص الحركة في مدينة الرباط المغربية. ونشر صور زعيم حركة الماك مع نشر خبر صدور الامر بالقبض ضد زعيم حركة الماك ومعه صور جماعية لاعضاء الحركة وهم يحملون راية” الماك” كما قام المتهم بنشر عدة صور لمعارضين فارين بالخارج.

المتهم قام بالتقاط صور لعناصر من رجال الشرطة بالزي المدني

كما كشفت التحقيقات التقاط المتهم لصور لعناصر من رجال الشرطة بالزي المدني بولاية البليدة ووصفهم بارهابي العصابة.

بالمقابل المتهم انكر خلال محاكمته اي علاقة له بحركة رشاد او الماك، ونفى اي اتصال له مع زعيميها أو اعضائها،

وأنه إعادة نشره للمناشير المضبوطة بصفحته على الفايسبوك.

كان على سبيل التسلية،وانه لايعرف التوجهات الحقيقية للمنظمتين والتي تمس بامن ووحدة الوطن.

من جهته دفاعه فندت وجود اي دليل يثبت تواصل موكلها مع زعيمي الحركتين، ولا تبنبه لأي افكار تطرفية او جهوية تمس بامن ووحدة الوطن وطالب بافادة موكلها بالبراءة.

الى جانب ذالك، التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة بحقه مع 500الف دج غرامة مالية.