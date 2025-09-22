عام حبسا مع الإيداع لشاب ظهر بفيلتر امرأة وانتحل صفة وكيل جمهورية لدى محكمة الحراش

فتحت محكمة الحراش مساء اليوم الإثنين، ملف قضائي تورط فيه شاب يبلغ من العمر 28 سنة يدعى” ح.مهدي” بعدما ظهر قبل أيام في فيديو مصور تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدى على أساس أنه امرأة تقدم نفسها على أنها وكيل جمهورية لدى محكمة الحراش، وتوجه فيه نداء للجمهور ويتوعد كل من يتاجر بالمخدرات أو يحمل سلاح أبيض ويهدد سلامة المواطنين بتسليط عليه عقوبة من 10 سنوات إلى 30 سنة في حالة المثول امامها، كما واصلت الخطاب بنبرة تهكمية واستهزاء بتوجيه تحذير للمعتدين بسلاح ابيض بإنها ستوشمه بنخلة في ظهره لن يفرج عنه إلا بإثمارها”.

وكان الفيديو ومضمونه قد أثارا جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولقي استهجانا واسعا نظير انتحال صفة لمهنة منظمة قانونا والاستهزاء بها وهو ما اعتبر إهانة لهيئة نظامية.

وفي سياق متصل، فقد باشرت مصالح الضبطية القضائية ببراقي تحرياتها في الملف تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى محكمة الحراش، وتمكنت من تحديد هوية الشخص الظاهر بالفيديو والذي تبين أنها ليست فتاة وإنما شاب استعمل ” فيلتر” لامرأة يبلغ من العمر 28 سنة يدعى” ب.مهدي” وساعدته في التصوير زميلته في العمل بمصنع لصناعة ” الديول” وهي فتاة 22 سنة تدعى ” ض.زينب”، كانت وراء التقاط الفيديو خلال فترة الاستراحة داخل المصنع على سبيل المزاح.

تجدر الإشارة أنه تم سماع أقوال المشتبه فيهما، وتقديمهما اليوم الاثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي استجوبهما حول مضمون الفيديو المصور، ووجه للمتهم تهمة استعمال لقب متصل بمهنة وصفة منظمة قانونا دون استيفاء الشروط المفروضة لحملها، جنحة نشر عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام وفقا للمادة 64 من القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، والمادة 196 مكرر ف1 من قانون العقوبات، كما وجهت للمتهمة الثانية تهمة المشاركة عمدا في نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام وفقا للمادة 196 مكرر ف 1، المادة 42 من قانون العقوبات، قبل أن يحولهما للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري.

” مزحة” وتقليد لمشاهد تمثيلية من سلسلة فكاهية تجرهما للمتابعة القضائية

وخلال المحاكمة أنكر الشاب المتهم ما نسب إليه من تهم، وصرح أنه معتاد على تقليد الشخصيات ولعب أدوار تمثيلية على التيكتوك، وأن تمثيل دور وكيل الجمهورية جاء من باب المزاح تقليدا لمشاهد تمثيلية من سلسلة فكاهية “ناس ملاح سيتي” ، وأن تحديد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش جاء اعتباطيا فقط ولم يكن مقصودا، وأن نشر الفيديو كان عفويا. وانه لم يقصد اهانة وكيل الجمهورية، وانه كان يجهل ان ذلك يعاقب عليه القانون، وقدم اعتذاراته لنيابة الجمهورية .

من جهتها المتهمة”ض.زينب” أنكرت التهمة المنسوبة لها وأكدت أنها خلال تسجيل الفيديو كانا يمزحان وأنها لم تكن تعلم أن الفيديو سيتم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي.

تجدر الإشارة أن الوكيل القضائي للخزينة العمومية تأسست اليوم طرفا مدنيا في القضية مع الزام المتهمان بدفع مليون دج تعويض للخظرنة العمومية.

دفاع المتهم”ح.مهدي” اشار في خضم مرافعته ان مزحة موكله جرته للمتابعة القضائية موضحا ان القصد الجنائي غير قائم في ملف الحال واعتبر ذلك لعب صبياني لا غير، واضاف ان موكله لم يستغل المهنة لاغراض اجرامية، واشار ان تحديده لوكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش كان عفويا وغير مقصود، كما اكد ان بعض اصدقاء موكله هم من قاموا لتداول الفيديو على نطاق واسع، وطالب اقصى ظروف التخفيف لموكله. والبراءة من التهمة الثانية التي أكد ان اركانها غير قائمة.

من جهتها دفاع المتهمة”ض.زينب” اشارت ان موكلتها متابعة بالمشاركة عمدا في نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، واكدت انه فعلا ساعدت في تصوير الفيديو وكان يظهر ان فيديو ترفيهي وان كل ما قامت به هو التصوير و ارسال الفيديو لصاحبه المتهم الثاني، وطالبت ظن المحكمة بالبراءة.

وعليه وامام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة و 500 الف دج غرامة مالية ضد المتهم”ح.مهدي” و

3 سنوات حبسا نافذة مع 300 الف دج للمتهمة”ض.زينب” لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم مع الإيداع بالجلسة وشهرين حبسا مع وقف التنفيذ للمتهمة .