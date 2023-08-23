عام حبسا نافذا لبوشي بعد نصبه على مواطنين وسلبهم مبالغ مالية باهضة

أدانت محكمة الجنج ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة عام حبس نافذ و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة. لكهل في العقد الخامس من العمر بعد متابعته بتهم النصب.

وقام المتهم بالنصب على خمسة مواطنين و سلبهم مبالغ مالية و ايهامهم بفتح مشروع يتعلق بمحل بيع اللحوم ببوزريعة.

المتهم اوهم ضحاياه بفتح محل اللحم حيث قام بسلب احدهم شيخ طاعن في السن يبلغ من العمر 90 سنة مبلغ مالي بقيمة 80 مليون الى جانب سلب 4 اشخاص اخرين مبلغ مالي يفوق 200 مليون سنتيم.