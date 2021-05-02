عام حبسا نافذا لرئيس اتحادية كمال الأجسام السابق موسى مساور

مثل أمس أمام محكمة بئر مراد رايس

أصدرت، أمس الأحد، محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري في حق الرئيس السابق لاتحادية كمال الأجسام والحمل بالقوة، موسى مساور.

وأدانت محكمة بئر مراد رايس، الرئيس السابق لاتحادية كمال الأجسام والحمل بالقوة، موسى مساور، بتهمة الفساد المالي وسوء استغلال المنصب.

وسبق وأن اتهم أبطال عالميون في هذه الرياضة، على غرار فيصل ميهوبي، ويوسف حمر العين، رئيس الاتحادية مساور، بالاستيلاء على ميزانية الاتحادية المخصصة للرياضيين وتحويلها إلى غير وجهتها.

وكانت وزارة الشباب والرياضة بعد التحقيق في هذه التهم، قد أقصت مساور من منصبه مدى الحياة خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية، كما تأسست طرفا مدنيا لمتابعته قضائيا.