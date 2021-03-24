عام حبسا نافذا لرئيس بلدية بئرخادم السابق عن تهمة التزوير وإستعمال المزور

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد عشية اليوم حكما يقضي بعقوبة عام حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة لرئيس بلدية بئرخادم السابق (س.ح).

وتم متابعة المتهم بجنحة التزوير و إستعمال المزور و عقوبة ستة أشهر حبس غير نافذ لباقي المتهمين من بينهم موظفين بنفس البلدية.

ومن بين المتهمين كل من رئيس مصلحة البناء و التعمير و رئيس مصلحة الشباك الموحد.

و موظفين آخرين بعدما تمت متابعتهم بتهمة إساءة إستغلال الوظيفة.

هذا بعد شكوى رفعها ضدهم رئيس تعاونية عقارية مفادها ان رئيس البلدية قام بمنح رخصة بناء غير قانونية لمقاول .

وللإشارة رئيس بلدية بئرخادم السابق (س.ح) و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة نفى التهمة الموجهة له.

و صرح انه امضى على رخصة البناء بعد الدراسات التي قامت بها المصالح المختصة كل من الشباك الموحد و مصلحة البناء و التعمير نافيا التهمة الموجهة له.

و من جهتهم صرح بقية المتهمون بانهم منحوا الموافقة على رخصة البناء بعدما منحت المصالح التقنية الموافقة المبدئية.

و للتذكير وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد سبق و أن التمس عقوبة عامين حبس نافذ و 100 الف ديا غرامة مالية نافذة في حق رئيس بلدية بئرخادم السابق.

كما تم التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت ما بين 6 اشهر حبس نافذ و عامين حبس نافذ و 500 الف دينار لباقي المتهمين , فيما قرر القاضي النطق بالحكم السالف ذكره .

نجيبة سماي