تيبازة: عام حبسا نافذا لشاب ورط زميلته بتسريب أجوبة البكالوريا عبر البلوتوث

اصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة في بيان لها حول مكافحة وقمع جرائم الغش ونشر وتسريب مواضيع الامتحانات. انه بتاريخ 2022/06/13 تم ضبط المدعو:”ل.ر” أمام أحد مراكز الامتحان بحجوط في ولاية تيبازة. وبحوزته موضوع امتحان البكالوريا لمادة الرياضيات و هو يتحدث بالهاتف النقال عن طريق الساعات.

و بعد التحريات الأولية تبين أنه كان في اتصال مع إحدى المترشحات ( ب . ش ) التي تم إيقافها بذات المركز و بحوزتها هاتف نقال و سماعات أذن ( بلوتوث خفي ).

وجاء في البيان انه بتاريخ 2022/06/14 تم تقديم المشتبه فيها أمام نيابة الجمهورية و بعد استجوابها من طرف وكيل الجمهورية تمت متابعتها بموجب إجراءات المثول الفوري بجنحة تسريب أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل اتصال عن بعد و بعد المداولة اصدر القاضي حكما يقضي بإدانة المتهم ( ل . ر ) وعقابا له الحكم عليه بعام حبس نافذ وخمسين ألف ( 50.000 ) دج غرامة نافذة مع الإيداع بالجلسة و إدانة المتهمة ( ب . ش ) و عقابا لها الحكم عليها بعام حبس نافذ و خمسين ألف ( 50.000 ) دج غرامة نافذة مع مصادرة الأشياء المحجوزة.