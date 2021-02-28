عام حبسا نافذا لعون أمن بمستشفى مصطفى باشا اعتدى على مواطن بواسطة” بيستوري “

عالجت محكمة سيدي امحمد عشية اليوم بموجب إجراءات المثول الفوري ملف قضية عون أمن بمستشفى مصطفى باشا تورط في قضية الضرب و الجرح العمدي بواسطة سلاح ابيض.

تفاصيل القضية تعود الى تاريخ 24 فيفري اين تعرض شاب في العقد الثالث الى الضرب من طرف عون أمن بمصلحة الاستعجالات بمستشفى مصطفى باشا.

و كان الضحية بصدد نقل والدته المريضة من أجل القيام بفحوصات طبية بمصلحة الاستعجالات.

حيث منعه عون الامن من الدخول الى المصلحة٫ و بعد حدوث مناوشات كلامية بينهما قام المتهم بضرب الضحية بواسطة شفرة طبية “بيستوري” على مستوى العين خلفت له إصابة بليغة.

المتهم و خلال مثوله أمام هيئة المحكمة اعترف بالتهمة المنسوبة اليه و صرح انه كان تحت الضغط و لم تكن له النية في ضرب الضحية مطالبا هيئة المحكمة إفادته بظروف التخفيف.

وعليه التمس وكيل الجمهورية في حقه تسليط عقوبة عامين حبس نافذ مع إلتماس إيداعه من الجلسة.

و بعد المداولة أصدرت المحكمة في حقه عقوبة عام حبس نافذ و 50 الف دج غرامة غرامة .