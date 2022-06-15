عام حبسا نافذا لـ3 مترشحين لشهادة البكالوريا

أصدرت محكمة تبسة، حكما يقضي بعقوبة عام حبسا نافذا مع الإيداع في الجلسة، لـ3 مترشحين لنيل شهادة البكالوريا.

وتم توقيف المتهمين والتحقيق معهم بعد رصد عملية نشرهم للأسئلة وعرضها في مواقع الكترونية.

كما تمت عملية الرصد والاخطار من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الاجرام السيبراني للدرك. والمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال للشرطة.

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