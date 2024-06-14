عام حبسا نافذا لفتاة لتسريب ونشر مواضيع وأجوبة البكالوريا
بقلم نسرين محفوف
أعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان الرأي العام أنه وفي إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الإمتحانات الرسمية النهائية للتعليم الثانوي. أنه بتاريخ أمس الخميس، تم متابعة المشتبه فيها ب ب خ. و إحالتها على المحاكمة وفق إجراءات المسئول الفوري.
وتمت متابعة المشتبه فيها عن جنحة الشروع في القيام بتسريب و نشر مواضيع و أو أجوبة الإمتحانات النهائية للتعليم الثانوي. باستعمال وسائل الإتصال عن بعد الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 253 مكررة. 253 مكرر 7 ف 5 253 مكرر 9 من قانون العقوبات.
وصدر عليها حكم يقضي بإدانتها بالجرم المنسوب إليها وعقابها بسنة حبس نافذة و100 ألف غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات.
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