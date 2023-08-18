عام حبسا نافذا لقاصر أضرم النار داخل مركز شرطة في فرنسا

حكم على شاب يبلغ من العمر 14 عامًا بالسجن لمدة عام يوم الأربعاء. لإشعال حريق في مركز شرطة البلدية في فيلفونتين (إيزير) خلال أعمال الشغب التي أعقبت مقتل نائل على يد شرطي.

وأعلن المدعي العام في فيينا أودري كيي ، الخميس، أن الشاب البالغ من العمر 14 عامًا. الذي اعترف بالوقائع، حكم عليه بالسجن لمدة عامين ، بما في ذلك عام واحد وسجن فورًا بعد جلسة الاستماع مساء الأربعاء.

وقد حوكم أمام محكمة الأحداث بتهمة الحريق الذي اندلع في مركز شرطة فيلفونتين (20 ألف نسمة) ليلة 29 جوان. وإلحاق أضرار بمركز ثقافي وفرع بنك في الليلة التالية.

خلال الجلسة نفسها ، حكم على قاصر آخر يبلغ من العمر 15 عامًا بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ. وأضاف القاضي أنه يهرب من السجن لكنه سيدمج مركزًا تعليميًا مغلقًا.

600 شخص في السجن

ويوم الاثنين في أنيسي (هوت سافوي) ، حكم على رجلين – في العشرينات من العمر. وفقًا للصحافة الفرنسية المحلية – بالسجن 16 و 29 شهرًا بتهمة العنف ضد قوات الجيش الأمر والإضرار بالنيران ليلة 29 جوان إلى 30.

هذا العنف الحضري الذي أشعل شرارة مقاطعة تبس شارك فيه حوالي 200 شاب. حيث تم إلقاء حوالي 400 حجارة على الشرطة ونحو 500 قذيفة هاون. مما أدى إلى إصابة سبعة من بين الثلاثين من رجال الشرطة والدرك .الذين تم حشدهم في ذلك المساء ، وفقًا لمحضر جلسة الاستماع ” دوفين ليبيري “.

في 19 جويلية، أعلن وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي أن أكثر من ألف شخص أدينوا وسجن 600. لصلتهم بأعمال الشغب التي هزت فرنسا بعد وفاة نائل. على يد ضابط شرطة أثناء تفتيش مروري في نانتير. التي أعقبتها عدة ليال من العنف وحرق السيارات ونهب المباني العامة ونهب المحلات التجارية في مختلف البلدات.