عام حبسا نافذا للفنانة المصرية منة شلبي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا اليوم الخميس بحبس منة شلبي لمدة سنة مع الشغل والنفاذ والإيقاف. وغرامة بقيمة 10 آلاف جنيه.

وقد نظرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس 5 جانفي 2023 في أولى جلسات منة شلبي. بتهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة، الدكتور محمد بهاء أبو شقة، محامي الفنانة منة شلبي. الذي دفع ببطلان تفتيش موكلته داخل مطار القاهرة الجوي.