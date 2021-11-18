عام حبسا نافذا للمضاربين بالبطاطا ببوشاوي

أصدرت محكمة الجنح بشراڨة، حكما يقضي بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 1 مليون دج للمضاربين بمادة البطاطا. ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ز.ح” و”ش.ع”.

وجاء هذا الحكم، على القيام بحجز 210 قنطار من مادة البطاطا، مخزنة بطريقة غير شرعية قصد المضاربة بمنطقة بوشاوي غرب العاصمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر نوفمبر الجاري، بعدما تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوشاوي من حجز كمية معتبرة من مادة البطاطا.

وقدرت الكمية، ب 210 قنطار مخزنة على مستوى مستودع بحي بوشاوي بلدية شراڨة.

وكانت البطاطا، مدخرة بطريقة غير شرعية قصد الإحتكار والمضاربة بها.

وتمت العملية بناءا على معلومات مفادها أن أحد الأشخاص يقوم بتخزين مادة البطاطا بطريقة غير قانونية.

وبعد تنقل عناصر الدرك إلى عين المكان وذلك بالتنسيق مع أعوان الرقابة التابعين لمفتشية التجارة بشراڨة، تم التأكد ان صاحب المستودع لا يحوز على أي وثيقة لإستغلاله كمخزن.

ليتم توقيف المتهمين والتحقيق معهما من قبل الجهات القضائية المختصة تم إحالتهما على العدالة للمحاكمة.

وبعد مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة، انكرا التهم المنسوبة اليهما.