عام حبسا نافذا لموظفين ببنك bdl وكالة ولاد فايت

أدانت محكمة الجنح بشراڨة موظفين ببنك التنمية المحلية bdl وكالة ولاد فايت بعقوبة عام حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. لكل من (ق.ج) ,(ب.ي). مع إدانة أحد المتهمين المتواجد في حالة فرار بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، مع تأييد أمر بالقبض عليه.

ويأتي ذلك بعد أن تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالإهمال المؤدي الى ضياع الأموال العمومية. و التزوير و إستعمال المزور في محررات تجارية هذا بعد شكوى رفعهما ضدهم الضحية (ح.ع). مدير شركة لإستيراد التجهيزات الصناعية بعد تعرضه الى سرقة 600 مليون سنتيم من حسابه بالبنك.

تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها الى تاريخ جويلية الماضي بعدما تلقى الضحية (ح.ع). رسالة من تطبيق البنك بهاتفه النقال تفيد انه تم سحب مبلغ 600 مليون سنتيم من حسابه بالبنك bdl وكالة قسنطينة.

وأضاف الضحية انه بعد تعرضه للسرقة قدم تصريح بالضياع على الشيك الى البنك bdl وكالة ولاد فايت. واتهم الموظفين بالبنك بالاهمال الذي ادى الى ضياع امواله.

هذا وقد الزمت المحكمة المتهمين في قضية الحال بأن يدفعو للضحية (ح.ع) مبلغ 500 ألف دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

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