عام حبسا نافذا لوزيرة البيئة السابقة دليلة بوجمعة

سلطت محكمة الجنح بشراڨة عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة لوزيرة البيئة السابقة بوجمعة دليلة رفقة اخوتها كل من (ب.ع) ،(ب.م).

وتم الحكم على المعنيين، عن تهمة النصب بعد شكوى رفعها ضدهم مرقي عقاري (ب.ز) بعد النصب عليه و سلبه مبلغ 11 مليار سنتيم بغرض شرائه قطعة ارض بولاية برج بوعريريج.

كما الزمت القاضي الاطراف المتابعين بالقضية ان يدفعوا تعويض للضحية عن الاضرار التي لحقت به.

وتتعلق القضية بشراء الضحية قطعة أرض مساحتها 18 هكتار متواجدة بولاية بولاية برج بوعريريج من وزيرة البيئة السابقة دليلة بوجمعة رفقة إخوتها من اجل بناء مشروع ترقية عقارية و بعد منحه للمتهمين في قضية الحال مبلغ قدره 11 مليار سنتيم كتسبيق من أجل شرائه لذلك العقار ، اكتشف بعدها ان طبيعة العقار فلاحية ،و ليست صناعية.