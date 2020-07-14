 عام حبسا نافذا وغرامة 40 مليونا لمعتدين على طاقم طبي في المدية

ألقت مصالح الشرطة للأمن الحضري الخارجي ذراع السمار بالمدية، ليلة أمس من توقيف شخصين احدهما مسبوق قضائيا قاما بالاعتداء اللفظي و التهديد باستعمال سلاح ابيض على الطاقم الطبي المناوب بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية ذراع السمار .

وقائع القضية تعود الى ليلة أمس، عند تلقي مكالمة هاتفية، مفادها تواجد شخصين احدهما مسبوق قضائيا على مستوى العيادة الصحية السالفة الذكر.

قام بإلحاق الأذى بنفسه وجرح عدة أنحاء من جسمه باستعمال آلة حادة، يقومان بسب وشتم الطبيبة المناوبة رفقة الطاقم الطبي العامل معها مع اشهار سلاح ابيض في وجههم من طرف احدهم.

وذلك بسبب رفض الطبيبة المناوبة منحه وصفة للمؤثرات العقلية، فورها تنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان.

أين تم توقيف المشبته فيهما داخل العيادة ، وحجز سلاح ابيض محظور كان بحوزة احدهما والذي استعمله في تهديد الموظفين العاملين بما فيهم الطبيبة المناوبة وأعوان الأمن والوقاية التابعين للمصحة.

وتمكن عناصر الشرطة من السيطرة عليهما واقتيادهما الى مقر الأمن الحضري لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

ليتم انجاز ملفات قضائية ضدهم و تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، الذي أحالهم على إجراءات المثول الفوري.

اين أصدر ت محكمة المدية في حقهما عام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 400.000 دج، عن قضية اهانة موظف أثناء تأدية مهامه، مع حمل سلاح ابيض محظور.