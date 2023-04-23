عام حبس غير نافذ لشابة بعد نشرها صور صحفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أدانت محكمة الجنح بسيدي امحمد شابة في العقد الثالث من العمر (ع.ل) بعقوبة عام حبس غير نافذ و 20 ألف دج غرامة مالية نافذة. هذا بعد قيامها بفتح صفحة فايسبوكية و نشر صور خاصة بصحفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) بدون رضاها.

كما قامت المتهمة بانتحال صفة الضحية و نشر صور اخرى مخلة بالحياء مقابل مبالغ مالية يرسلها لها زبائنها. عن طريق فتحها لحساب بريدي. هذا وقد وجهت لها تهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للاشخاص و تسجيل و نقل صور لشخص بدون ر.

كما اعترفت المتهمة بالوقائع المنسوبة اليها ،و اضافت انها لم تكن على علم ان الصور التي قامت بنشرها خاصة بصحفية. و طالبت العفو من الضحية و هيئة المحكمة. من جهة اخرى صفحت الضحية عنها ،وبعد التماس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لها ،و بعد المداولة اصدرت الحكم السالف ذكره اعلاه .