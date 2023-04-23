عام حبس غير نافذ لشابة بعد نشرها صور صحفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
بقلم ن.س
أدانت محكمة الجنح بسيدي امحمد شابة في العقد الثالث من العمر (ع.ل) بعقوبة عام حبس غير نافذ و 20 ألف دج غرامة مالية نافذة. هذا بعد قيامها بفتح صفحة فايسبوكية و نشر صور خاصة بصحفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) بدون رضاها.
كما قامت المتهمة بانتحال صفة الضحية و نشر صور اخرى مخلة بالحياء مقابل مبالغ مالية يرسلها لها زبائنها. عن طريق فتحها لحساب بريدي. هذا وقد وجهت لها تهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للاشخاص و تسجيل و نقل صور لشخص بدون ر.
كما اعترفت المتهمة بالوقائع المنسوبة اليها ،و اضافت انها لم تكن على علم ان الصور التي قامت بنشرها خاصة بصحفية. و طالبت العفو من الضحية و هيئة المحكمة. من جهة اخرى صفحت الضحية عنها ،وبعد التماس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لها ،و بعد المداولة اصدرت الحكم السالف ذكره اعلاه .
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