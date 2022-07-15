عام حبس لإمرأة سرقت منزل زميلتها في بجاية

أوقفت عناصر الشرطة للأمن الحضري الثالث التابعة لأمن ولاية بجاية إمرأة تبلغ من العمر 35 سنة تورطت في قضية سرقة شقة سكنية بحي إحدادن ببجاية.

وجاءت تفاصيل العملية بعد تقدم الضحية وترسيم شكوى بخصوص تعرض مسكنه العائلي للسرقة من طرف مجهولين. أين إستولى الفاعلون على عدة أغراض ثمينة “مجوهرات، أجهزة إلكترونية متعددة ومبلغ مالي يقدر بـ 06 ملايين سنتيم.

ليتم مباشرة تكثيف الأبحاث والتحريات وبالتنسيق مع فرقة الشرطة العلمية والتقنية تبين بأن الفاعل قام بفعل السرقة بواسطة مفاتيح مصطنعة مقلدة.

كما أفضت التحريات الميدانية إلى تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها في فترة وجيزة. هاته الأخير تعد زميلة عمل لزوجة الضحية وقد إستغلت غفلة زميلتها وأستنسخت مفاتيح الباب الرئيسي للمسكن محل السرقة.

عملية تفتيش مسكن المشتبه فيها والتي تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة. مكنت من العثور على كل المسروقات وإسترجاعها.

كما تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيها لأجل قضية السرقة بإستعمال مفاتيح مصطنعة. وتم تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقها عقوبة عام حبس نافذ مع غرامة مالية قدرها 100000 دج.

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